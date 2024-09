Lazio Verona, Dawidowicz: «Baroni? È già il PASSATO»

Pawel Dawidowicz, difensore del Verona, è intervenuto qualche minuto prima dell’inizio della sfida contro la Lazio

Il baluardo difensivo del Verona Paweł Dawidowicz ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sfida tra i gialloblu e la Lazio.

PAROLE – «Che effetto mi farà ritrovare Baroni su un’altra panchina? È normale perché abbiamo preparato la partita come sempre, per noi non cambia niente. È stato bello, ma è già il passato. La Lazio? Abbiamo visto le loro partite, le abbiamo analizzate bene, siamo pronti per questa partita. Il mister Paolo Zanetti ha fatto un buon lavoro».