Lazio, vittoria che dà morale: obiettivo derby e zona Champions

La formazione di Simone Inzaghi torna al successo contro la Fiorentina all’Olimpico e guarda con più serenità alla zona Champions. All’Olimpico contavano “solo” i tre punti: missione compiuta

Una vittoria importante per rilanciare le ambizioni da quarto posto. Una vittoria preziosa per ritrovare morale e scacciare lo spettro di una crisi di risultati. Il successo in campionato mancava dal 20 dicembre contro il Napoli: la Lazio lo ritrova all’Olimpico contro la Fiorentina di Prandelli. Caicedo chiama, Immobile risponde. La coppia d’attacco, orfano di Correa che tornerà per il derby, non delude le aspettative e fa la differenza nella prima sfida casalinga del 2021. Ciro non era al top per un fastidio al tendine, ma risulta in ogni caso decisivo. Il Panterone, dopo la panchina a San Siro, sfodera un’altra prestazione superlativa.

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24