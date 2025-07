Zaccagni, come sta procedendo il recupero? Spunta fuori una nuova indiscrezione biancoceleste - Calcio News 24

Zaccagni vuole tornare protagonista: il recupero procede a passo deciso. La situazione attuale

Mattia Zaccagni è pronto a riprendersi il palcoscenico. Dopo l’intervento chirurgico dello scorso giugno per risolvere i fastidi legati alla pubalgia, l’esterno della Lazio ha iniziato un percorso di recupero mirato a garantirgli il pieno reintegro nel gruppo. Per Zaccagni, che nell’ultima parte della scorsa stagione aveva accusato diversi problemi fisici, l’operazione era diventata inevitabile: troppo importante tornare al top per affrontare al meglio la nuova annata.

Attualmente, Zaccagni sta seguendo un programma personalizzato all’interno del centro sportivo di Formello, dove la Lazio è in ritiro estivo. Il calciatore classe 1995 sta lavorando in modo differenziato rispetto al resto della squadra, concentrandosi in particolare sulla fase di riatletizzazione, fondamentale per evitare ricadute. Anche durante l’ultima seduta mattutina, ha svolto esercizi specifici sotto la supervisione dello staff medico e atletico, ricevendo indicazioni costanti per monitorare ogni fase del recupero.

Maurizio Sarri, che ha sempre avuto grande fiducia in Zaccagni, lo attende con impazienza. Il tecnico toscano lo considera un tassello imprescindibile nel suo scacchiere, sia per la qualità tecnica che per la visione di gioco sulla fascia sinistra. Non a caso, è proprio sotto la gestione di Sarri che Zaccagni ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera, contribuendo con gol, assist e prestazioni di alto livello.

Il rientro di Zaccagni in gruppo sarà graduale, senza forzature, ma i segnali che arrivano da Formello sono incoraggianti. Il calciatore sta rispondendo bene ai carichi di lavoro e mostra grande determinazione nel tornare in campo quanto prima. Il suo ritorno rappresenta un valore aggiunto per la Lazio, che sulla corsia mancina fa molto affidamento sulla sua imprevedibilità, la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Dopo un finale di stagione sottotono, Zaccagni è più motivato che mai. L’obiettivo è chiaro: tornare protagonista, magari già durante le ultime fasi del ritiro, con un inserimento progressivo nelle amichevoli estive. Per la Lazio, ritrovare un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe fare la differenza in vista di una stagione che si preannuncia intensa. E Sarri sa bene quanto potrà contare su un Zaccagni ritrovato, pronto a trascinare di nuovo la squadra con il suo talento.