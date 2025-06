Lazio, Zazzaroni si sbilancia: «Sarri sta per tentare un esperimento che ha pochissimi precedenti»

Nel fondo pubblicato sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato della situazione della Lazio, a rischio blocco del calciomercato e il possibile addio che nelle scorse ore era maturato intorno alla figura di Maurizio Sarri, che ha poi invece confermato la permanenza.

LE PAROLE DEL GIORNALISTA – «Bella sfida, grossa sfida. Una sfida da Sarri e in fondo anche da Lazio. A 66 anni Maurizio sceglie di restare: in verità credo che non abbia mai pensato seriamente di abbandonare. Certo, quando ha saputo dopo un mese del blocco totale del mercato c’è rimasto malissimo: non ha gradito l’omissione presidenziale, si è sentito preso in giro, ma ha accettato le scuse e indossato le mutande di piombo (…).

Alla Lazio sta per tentare un esperimento che ha pochissimi precedenti: se non interverranno novità (al momento sono da escludere) Sarri allenerà un gruppo alla cui costruzione non ha partecipato, diventando così il garante unico dei tifosi. Punterà comunque a un obiettivo concreto, provando a salvare Lotito da nuove contestazioni e si farà Lazio in tutto e per tutto (…).

Senza coppe, né denari, chiedendo al presidente di non cedere i migliori (ci mancherebbe) Sarri si ispirerà a Kierkegaard per il quale «non è il cammino che è difficile, è la difficoltà che è il cammino».