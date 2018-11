Tutti vogliono Lazzari: Napoli, Inter e Roma sull’esterno della Spal

L’esterno destro della SPAL sta incantando tutti con le sue prestazione. Su di lui sono piombate le grandi del nostro campionato

Tutti vogliono Manuel Lazzari. L’esterno della SPAL sta conquistando proprio tutti nella seconda stagione in Serie A con la maglia biancoceleste. Le sue sgroppate sulla fascia hanno messo a rischio diverse difese del nostro campionato e le sue prestazioni sono sempre più strabilianti. Il classe ’93 si è anche trasformato in vero e proprio uomo assist, ben cinque in queste prime 12 di campionato. Per questo, diversi club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Dopo le parole dell’agente di Hysaj, è chiaro come il Napoli stia cercando alternative all’albanese. E una di queste potrebbe proprio essere l’esterno destro italiano, che tuttavia dovrebbe adattarsi a fare il terzino invece che l’esterno a tutta fascia di un centrocampo a cinque.

Lo stesso problema ci sarebbe con Roma e Inter, anche loro abituate a giocare con una difesa a quattro e anche loro interessate a Lazzari. La base d’asta è di 20 milioni, ma potrebbe salire vertiginosamente se le prestazioni dell’esterno dovessero proseguire su questa strada. Difficile che le trattative si concretizzino per gennaio, più semplice che si imbastisca un accordo per l’estate. Quel che è certo è che il futuro di Manuel Lazzari è lontano da Ferrara e che potrà dimostrare tutto il suo valore in un top club di Serie A.