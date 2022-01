Le ultime sull'Udinese: testa alla Fiorentina. Ma anche al mercato in uscita...

Il punto sull’Udinese: i bianconeri sono tornati al lavoro a Bruseschi, mentre si muove il mercato sul fronte delle uscite

L’Udinese si avvia a riprendere la stagione con il girone di ritorno, dopo aver concluso in diciannovesima posizione dopo la diciannovesima giornata. Vacanze movimentate in ottica mercato, specialmente per quanto riguarda il fronte uscite. Negli ultimi giorni, infatti, sia Forestieri che Teodczyk hanno rescisso i rispettivi contratti, liberando spazio per i possibili nuovi acquisti. Entrambi, ormai, erano ritenuti fuori dal progetto tecnico dell’allenatore Gabriele Cioffi.

Gli allenamenti al centro sportivo bianconero sono ripresi regolarmente il 30 di dicembre, per iniziare a preparare la sfida con la Fiorentina prevista per il 6 di gennaio. Tutta la rosa è a disposizione ad eccezione di Roberto Pereyra che, dopo l’intervento alla spalla, sta affrontando un percorso di riabilitazione, così da tornare finalmente a disposizione per il mese di febbraio.