 Leao, bivio importante per l'attaccante del Milan. La situazione - Calcio News 24
Ultime Notizie

Leao, bivio importante per l’attaccante del Milan. La situazione

14 minuti ago

Leao Classifica assist Serie A

Leao al bivio: ruolo, atteggiamento e futuro al centro del Milan

Durante la sosta per le Nazionali, in casa Milan tiene banco un solo nome: Leao. Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Juventus, la discussione sul talento portoghese si è riaccesa con forza. Due grandi occasioni fallite e un rigore sbagliato da Pulisic hanno acceso i riflettori sul numero 10 rossonero, finito di nuovo al centro di critiche e interrogativi. Il tema, ricorrente ormai da tempo, riguarda non solo il rendimento di Leao, ma soprattutto la sua maturità calcistica e mentale.

Leao e il ruolo da centravanti: una scelta difficile

Una delle questioni principali riguarda la posizione in campo. Con Allegri in panchina, Leao potrebbe essere chiamato a trasformarsi in centravanti, abbandonando il suo amato ruolo di esterno sinistro. È una soluzione che ha già sperimentato in passato, ai tempi del Lille, ma che richiede caratteristiche e movimenti diversi, soprattutto nel sistema tattico rossonero attuale.

La sfida per Leao è duplice: da un lato deve adattarsi tatticamente, dall’altro deve farlo in sinergia con Pulisic, elemento ormai centrale nello scacchiere di Allegri. Ma riuscirà davvero Leao a reinventarsi fuori dalla sua comfort zone? La sensazione è che molto dipenderà dalla sua volontà di crescere e mettersi in discussione.

Atteggiamento e continuità: il vero nodo per Leao

Più che i gol sbagliati, ciò che preoccupa l’ambiente rossonero è l’atteggiamento mentale di Leao. Il suo talento è indiscutibile, ma fatica ancora a rimanere concentrato e determinato per tutti i 90 minuti. Allegri, noto per pretendere massima applicazione, ha già fatto capire che nel suo Milan non c’è spazio per cali di tensione.

Il confronto con compagni più costanti come Rabiot è inevitabile: per restare protagonista, Leao dovrà fare un salto mentale. Basta pause, serve leadership.

Leao è ancora il cuore del progetto Milan?

Infine, resta da chiarire un tema fondamentale nel percorso evolutivo di Leao: è ancora lui il simbolo del Milan? Negli ultimi mesi è sembrato meno centrale rispetto al passato. Meno coccolato, meno “protetto”, e forse per questo anche meno incisivo.

Leao ha tutto per diventare un campione, ma serve fame, disciplina e voglia di primeggiare. Il Milan crede ancora in lui, ma ora tocca a Leao dimostrare di voler essere il volto del progetto, non solo il nome sulla maglia.

Leggi qui l’Editoriale completo su Leao in casa Milan

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata

Related Topics:

