Leao allo scoperto: «Ho un nuovo grande obiettivo. Quando giochi ad alti livelli incontri delle difficoltà» - Calcio News 24

Leao tra calcio, musica e vita: «Il Milan è un sogno, la mia famiglia il mio motore». Le parole del giocatore rossonero

Leao, protagonista in campo e sempre più icona fuori dal rettangolo di gioco, si è raccontato in una lunga intervista a L’Officiel, svelando il volto più intimo e autentico di un talento che incanta con il pallone ma che coltiva anche passioni profonde come la musica e la moda.

L’attaccante portoghese ha parlato del suo legame speciale con il Milan: «Ho sempre seguito il club, anche prima di arrivare qui. Indossare questa maglia è un sogno che si è avverato», ha detto Leao, ricordando come uno dei momenti più emozionanti la vittoria dello scudetto nel 2022 contro il Sassuolo. Non ha dubbi su chi siano stati i compagni più forti con cui ha giocato: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

Sul significato di essere considerato un fuoriclasse, Leao mantiene un profilo umile: «Non so se lo sono, ma sapere che tanti bambini mi guardano come un esempio è la soddisfazione più grande». Il suo obiettivo? «Giocare il più a lungo possibile, e poi godermi la famiglia e una vita tranquilla».

Grande spazio Leao lo dedica alla sua infanzia e alla forza delle sue radici. Cresciuto in un quartiere difficile di Lisbona, ha trasformato le sfide in opportunità: «In mezzo a tante difficoltà ho imparato che si può arrivare ovunque. La mia famiglia è stata fondamentale, mi ha sostenuto sempre. I sacrifici? Necessari, come in ogni percorso serio». Per lui, infatti, il talento va sostenuto dal lavoro: «All’inizio conta il talento, poi non basta più: serve volontà, disciplina, sacrificio».

Tra le passioni di Leao, la musica occupa un posto speciale. L’ha scoperta grazie al padre e allo zio DJ, e ha iniziato a scrivere e registrare quando giocava in Francia, lontano da casa: «La musica mi ha fatto compagnia. Parla di quello che ho vissuto. Il calcio è gioia, la musica è emozione».

Per Leao, il presente è fatto di gol e dribbling, ma il futuro è già intriso di arte, famiglia e profondi valori personali. E tra talento, determinazione e cuore, il numero 10 rossonero continua a essere un punto fermo per il Milan e un’ispirazione per tanti giovani in tutto il mondo.