Leao: «VINCERE è la parola d’ordine del Milan. Quei DUE GIOCATORI lottano e non si fermano mai»

Leao in vista di Leverkusen Milan: «Morata e Abraham NON SI FERMANO e io lo stesso! Sono un LEADER…». Le ultimissime notizie

Le parole di Rafael Leao, numero 10 del Milan a Milan TV per la sfida di Champions League contro il Leverkusen.

VINCERE AL MILAN – «Vincere fa parte del Milan, i tifosi vogliono vincere sempre e anche noi. Siamo sereni, l’ambiente è bello. Ovviamente la vittoria nel derby ci ha dato tanta fiducia. Vogliamo mantenere questo livello».

MORATA E ABRAHAM – «Dicono che la difesa cominci dagli attaccanti, quindi davanti a me ci sono Morata e Abraham che lottano e non si fermano mai. Io da dietro mi sento contentissimo di vedere quella voglia e non posso fare meno di quello che fanno loro».

CAPITANO CONTRO IL LECCE – «Io sono un leader diverso, non parlo tanto perché la mia personalità è così. Però ho esperienza qui, in un club come il Milan… Sono qua da sei anni e posso aiutare i più giovani. Ho vinto anche uno Scudetto…».