Leao molto sicuro: «Contro l’Inter vogliamo fare bene. Allegri? Con lui ho un rapporto molto particolare»

Rafael Leão parla del Milan, del derby e del nuovo ciclo in rossonero. La situazione non lascia dubbi

Rafael Leão, stella e numero 10 del Milan, è stato protagonista di un’intervista esclusiva a Morning Footy della CBS, affrontando diversi temi legati alla squadra, al derby contro l’Inter e al suo ruolo tattico in campo.

Il Derby contro l’Inter

Il portoghese non ha nascosto l’entusiasmo per la sfida di domenica: «Tutti i calciatori sono pronti per il derby. È una partita speciale, l’Inter è una squadra solida e organizzata, quindi dobbiamo prepararci al meglio. Questa sfida rappresenta anche un’opportunità per avvicinarci alla vetta della classifica. L’atmosfera intorno al match è già incredibile e siamo carichi per dimostrare quanto valiamo».

Il nuovo ciclo del Milan

Riguardo alla stagione in corso, Leão ha sottolineato i progressi del club: «L’anno scorso è stato complesso, ma quest’anno il Milan ha cambiato passo. Sono arrivati giocatori nuovi, ma anche figure esperte come Modric e il ritorno di Ibra. Allegri ha portato esperienza e mentalità vincente, e questo aiuta molto i giovani della squadra. Abbiamo un gruppo equilibrato, tra talento emergente ed esperienza, e vogliamo ottenere risultati importanti passo dopo passo. La domenica è l’occasione per dimostrare il nostro valore».

Il rapporto con Allegri

Sul rapporto con l’allenatore, Leão ha spiegato: «Il Mister mi chiede libertà. La cosa più importante è restare concentrati e avere la mentalità giusta. Sa quanto posso contribuire sia in fase offensiva sia difensiva. Allegri è come un padre che ti guida a migliorare costantemente. Io mi sento sicuro in campo perché so di poter contare sul suo supporto, basta mantenere concentrazione e ritmo anche dopo aver segnato».

Il ruolo in campo e il nuovo posizionamento

Riguardo al suo gioco, Leão ha aggiunto: «Amo l’uno contro uno e i dribbling, ma oggi conta fare la differenza con i gol. Allegri ha modificato il mio approccio, avvicinandomi a un ruolo più centrale per incidere sulla partita. Giocando da esterno puro a volte sei distante dalle azioni decisive. Ora posso essere il fattore chiave della squadra».

Christian Pulisic e il contributo dei compagni

Sul compagno Pulisic ha commentato: «Christian è cambiato molto rispetto ai tempi di Chelsea e Dortmund. Ora sa come muoversi da numero 10 e creare spazi. È fondamentale per noi, può decidere le partite e dare soluzioni importanti al Mister».

Vita privata e tradizione

Leão ha raccontato anche aspetti personali: «La paternità mi ha insegnato a restare concentrato e a godermi ogni momento. Quando ci sono momenti difficili penso alla mia famiglia e cerco di migliorare le prestazioni. Per quanto riguarda le canzoni allo stadio, ho partecipato quando avevo 19-20 anni, ho cantato brevemente e poi sono tornato in campo».

Rafael Leão conferma così il suo ruolo centrale nel Milan, tra talento, responsabilità e voglia di incidere nella stagione rossonera.

