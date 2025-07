Leao Milan, arriva la svolta nel futuro del portoghese? Ecco le dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio!

Leao Milan, c’è la svolta nel prossimo futuro del portoghese? Ecco le parole che non lasciano ormai nessun dubbio!

Il Bayern Monaco chiude definitivamente la porta all’ipotesi di ingaggiare Rafa Leão, talentuoso attaccante esterno del Milan e della nazionale portoghese. A mettere fine alle speculazioni è stato Uli Hoeneß, presidente onorario del club bavarese e figura storica del calcio tedesco.

In un’intervista rilasciata a br24sport, Hoeneß ha usato parole nette: “Leão? No, no, no.” Un commento chiaro che riflette la linea del Bayern, intenzionato a non proseguire alcuna trattativa per il classe ’99, noto per la sua velocità, il dribbling elettrico e la capacità di spaccare le difese avversarie. Le dichiarazioni sono state confermate anche da Fabrizio Romano, stimato esperto di mercato internazionale.

Secondo Hoeneß, il direttore sportivo Max Eberl ha avuto contatti preliminari con l’entourage del portoghese, ma i colloqui non avrebbero mai raggiunto uno stadio avanzato. “Non sono stati fruttuosi”, ha puntualizzato, lasciando intendere che non c’è mai stata una concreta apertura verso l’operazione.

Le richieste del Milan, club che detiene il cartellino del giocatore fino al 2028 con una clausola rescissoria elevata, potrebbero aver spinto il Bayern a valutare alternative sul mercato. Un segnale che, nonostante la solidità economica della società tedesca, l’investimento su Leão sarebbe stato ritenuto troppo oneroso o non prioritario.

Per il Milan, questa è una notizia doppiamente positiva. Oltre a smentire una delle voci di mercato più insistenti, conferma la volontà del club di costruire il proprio futuro attorno a Leão, considerato una colonna del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri.

I tifosi milanisti possono quindi tirare un sospiro di sollievo: Leão continuerà a essere protagonista a San Siro, con l’obiettivo di guidare il Diavolo a nuovi traguardi, in Serie A e in Europa. Il calciomercato, ancora una volta, si dimostra terreno fertile per indiscrezioni, ma la voce di Hoeneß ha chiarito ogni dubbio.