Leao nel mirino di Di Canio: «Ha rotto! Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri lottano»

Rafael Leao è finito nel mirino di Di Canio a Sky: «Ha rotto! Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti…»

Il post‑partita di Lazio‑Milan si è acceso con le analisi di Paolo Di Canio negli studi di Sky Calcio Club. L’ex attaccante ha esaltato la prova della squadra di Maurizio Sarri, soffermandosi sull’impatto del pubblico dell’Olimpico e sulla rit ritrovata compattezza del gruppo. Secondo Di Canio, l’atmosfera ha trasformato la gara in una sorta di finale, spingendo la Lazio a un’intensità che sembra preparare il terreno anche per il ritorno di Coppa Italia, un obiettivo che in una stagione complicata assumerebbe un valore enorme.

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Il commentatore ha poi rivolto lo sguardo al Milan, individuando in Rafael Leao uno dei simboli delle difficoltà rossonere. La prestazione del portoghese, giudicata svogliata e poco incline al sacrificio, è stata per Di Canio il segnale di un problema più profondo: un atteggiamento che finisce per squilibrare la squadra e limitarne la capacità di reagire nei momenti chiave della partita.

La critica si è allargata all’intero collettivo milanista, descritto come un gruppo privo della personalità necessaria per affrontare le fasi più dure del match. Di Canio ha citato episodi e comportamenti individuali – da Leao a Pulisic – come esempi di una leadership insufficiente e di una squadra incapace di opporsi con carattere all’intensità della Lazio. Un giudizio severo, che mette in luce le fragilità strutturali dei rossoneri in una serata dominata dalla determinazione biancoceleste.

PAROLE – «Leao cammina, che ti dà solo la soluzione della palla in contropiede. Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri si sacrificano e si arrabbia perché non lo servono. Questa cosa la deve risolvere Allegri. Oggi Max si arrabbia come una bestia perché vede questa diatriba, uno si impegna e cerca di legare il gioco (Pulisic, ndr), non facendolo con lui (Leao, ndr)…mi hai rotto. Io lo avrei tolto».