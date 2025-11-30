Leao rinnoverà con il Milan? Il punto sul fuoriclasse

Leao rinnoverà con il Milan? La situazione non lascia dubbio considerando la gara contro la Lazio

La vittoria contro la Lazio ha confermato ciò che il Milan sperava da tempo: Leao è tornato a essere il punto di riferimento indiscusso della squadra. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, all’interno del club rossonero c’è grande soddisfazione per il rendimento recente del portoghese, che non si limita più a brillare per il talento naturale, ma sta dimostrando una maturazione completa sotto tutti i punti di vista.

Quello che colpisce maggiormente la dirigenza di via Aldo Rossi non è solo la capacità di segnare gol decisivi, come quello realizzato contro la Lazio, ma anche l’atteggiamento costante in campo. Leao ha abbandonato la fase di gioco intermittente che a volte lo aveva caratterizzato in passato, sostituendola con una concentrazione continua e una presenza attiva per tutti i novanta minuti. Non è più un attaccante che si limita a brillare in pochi momenti: rincorre gli avversari, lotta su ogni pallone e si sacrifica per la squadra, diventando un elemento imprescindibile per un allenatore esigente come Massimiliano Allegri.

I numeri parlano da soli, ma è la crescita caratteriale e tattica di Leao a fare la differenza. Il portoghese è diventato non solo un finalizzatore, ma anche un vero trascinatore emotivo, capace di trascinare i compagni nei momenti più delicati. Il Milan osserva con entusiasmo questa evoluzione, convinto di poter contare su un giocatore che unisce qualità tecnica e leadership in campo.

Questa maturazione potrebbe avere anche ripercussioni sul fronte contrattuale. Secondo Romano, lo stato di forma e l’atteggiamento di Leao potrebbero essere il punto di partenza per aprire un discorso di rinnovo nei prossimi mesi. La società valuta l’opportunità di blindare definitivamente il suo gioiello, trasformando la soddisfazione tecnica in un progetto a lungo termine.

In sintesi, Leao non è più solo un talento da seguire, ma un elemento centrale nel presente e nel futuro del Milan. La combinazione di gol, dedizione e leadership rende il portoghese un punto fermo della squadra, con la prospettiva di consolidare il suo ruolo anche attraverso un rinnovo contrattuale, garantendo continuità e stabilità a un reparto offensivo che sta ritrovando la propria identità.

