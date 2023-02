Lecce, Baroni: «Quali sono i punti di forza della Roma? Può farci gol anche nel sottopassaggio...»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Roma

ROMA – «La Roma può farci gol anche nel sottopassaggio (ride, ndr). Pensiamo alla nostra prestazione: giochiamo contro una squadra che ha valori assoluti, corsa e qualità. Ma è il bello di queste partite: vogliamo ben figurare. Serve una gara perfetta e non è detto che basti: è importante la nostra testa».

CAMPIONATO – «Questo è un campionato che non ti permette di guardare l’avversario. E’ importante ora, non è importante domani: non vedo oltre, sarebbero soltanto distrazioni che in questo momento non servono. Confido nel nostro pubblico: sta a noi emozionarlo. Davanti a questi avversari devi andare forte».