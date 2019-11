Lecce-Cagliari: in caso di ulteriore rinvio si recupererà prima di Natale

Lecce-Cagliari: nel caso in cui la partita non si dovesse disputare neanche domani pomeriggio, verrebbe recuperata prima di Natale

Lecce-Cagliari, in programma alle 20.45 di oggi, è stata rinviata per le forti piogge che hanno colpito la città salentina. Il recupero del match è stato fissato per domani alle ore 15 ma se la gara non dovesse venire disputata (anche nella giornata di domani sono previsti rovesci intensi) si dovrebbe pensare ad una nuova data.

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha riferito, ai microfoni di Sky Sport, che la prima data utile sarebbe quella del 18 dicembre, poco prima della sosta per Natale.