Lecce, Corvino: «Incendio? Ero CONFUSO, Gotti mi ha SALVATO COSI’»

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato a Sky Sport tornando sull’episodio dell’incendio.

INCENDIO – «Avevo scelto un luogo in disparte per parlare del contratto con Gotti, così siamo andati in una struttura di un mio amico che viene utilizzata solo per le cerimonie. Siamo andati a cena e non ci siamo messi d’accordo, così si è fatto tardi e siamo andati a dormire. A un certo punto, durante la notte, ho sentito un tonfo. Era Gotti che bussava alla mia porta: la struttura andava a fuoco. Abbiamo tentato di scendere, ma c’era troppo fumo e stavo svenendo. Così ci siamo calati dalla finestra del primo piano. Io ero confuso e lui mi ha detto ‘Leo, sono qui con te’. Quando ci siamo messi in salvo gli ho detto: ‘quanto volevi di stipendio? Ti do il doppio!’».

OBIETTIVI – «Sapere che in serie a vengono proprietà importanti come il Como, il Venezia e il Parma ti deve non solo far pensare di alzare l’asticella, ma bisogna pensare anche alle strutture, al settore giovanile. Dalla B siamo andati in Serie A da primi. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Siamo una società figlia del nostro territorio, quindi come possiamo tradire un milione di tifosi salentini? Per loro è la cosa più importante della loro vita dopo la famiglia».