Lecce, Pantaleo Corvino fissa l’obiettivo: «Lotteremo con grande intensità. Di Francesco? Ha voglia di riscatto»

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tracciando un bilancio della passata stagione e proiettando lo sguardo verso il futuro con il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco.

«È stata una grande impresa che resterà per sempre nella storia del club. Questo è sicuro», ha affermato Corvino. «Salvarsi per tre anni di fila dopo aver vinto il campionato di B per noi è qualcosa che va oltre ogni immaginazione, soprattutto in un calcio sempre più dominato da proprietà straniere ricche e con grandi disponibilità economiche».

Il dirigente ha poi sottolineato l’importanza della programmazione e del lavoro sui giovani, vero pilastro della filosofia del club:

«Alla base di tutto c’è la serietà della nostra programmazione: puntiamo sui ragazzi delle giovanili per poi portarli in prima squadra. Quelli che hanno vinto lo scudetto Primavera nel 2023, come Berisha e Dorgu, e che hanno poi giocato in Serie A con noi, sono motivo di grande orgoglio».

Di Francesco, la scelta convinta di Corvino

Corvino si è anche soffermato sulla scelta dell’allenatore, Eusebio Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive:

«Per me questo è un aspetto relativo: conta la qualità di un allenatore, e Di Francesco ce l’ha. Ha voglia di rifarsi, il suo entusiasmo mi ha spinto a proporlo alla società e condividere la scelta con la proprietà».

Infine, uno sguardo al prossimo campionato:

«Che Lecce dobbiamo aspettarci? Un Lecce che lotterà con grande intensità e non mollerà mai. Sappiamo di partire ultimi sulla carta, ma come negli ultimi anni, daremo tutto fino alla fine».