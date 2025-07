Lecce, Di Francesco Day. Le dichiarazioni del tecnico nel giorno della presentazione: «È il posto giusto al momento giusto. Questo sarà il modulo»

Lecce, Di Francesco Day. Le dichiarazioni del tecnico nel giorno della presentazione in conferenza stampa

Nel tardo pomeriggio è andata in scena, al Via del Mare di Lecce, la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Lecce.

Con lui in conferenza anche Saverio Sticchi Damiani, presidente del club salentino; Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica; e del direttore sportivo Stefano Trinchera.

INTRODUZIONE – «Ringrazio il direttore, il presidente e la società per questa opportunità. Sono venuto qui con il mio nuovo staff, tra cui figurano Del Rosso, Pinzi, il preparatore Neri. Mi manca qualcosa però. Il mio pensiero va a Graziano Fiorita, un vero amico. Noi con il mio staff, con la società e i tifosi lotteremo per raggiungere la salvezza con lui che ci guiderà dall’alto. Ci tenevo a ringraziare il mio ex vice allenatore Pierluigi Iervese».

RITORNO – «Quando arrivai la prima volta c’era una società che si stava smantellando, si viveva un’atmosfera strana, io ero un po’ inesperto, avevamo avuto una alternanza di prestazioni incredibile. Ci sono stati alti e bassi in quel periodo. Sono qui perché sono convinto che sia il momento giusto e il posto giusto per dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo finale».

IL SUO LECCE – «A differenza dell’anno passato, dove mi sono dovuto adattare alle caratteristiche dei calciatori, risposerò il 4-3-3. Ripartiremo da questo sistema di gioco».

ULTIME STAGIONI – «La prima annata avremmo meritato miglior sorte. L’hanno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro. Se ripenso a Venezia-Lecce…se avessimo scommesso al primo tempo nessuno avrebbe pensato a una vittoria del Lecce. Ma il calcio è fatto da tanti aspetti».

MERCATO – «Oggi le caratteristiche dei giocatori fanno la differenza ancor più del sistema di gioco. Noi abbiamo terzini come Veiga, Gallo, molto predisposti alla fase offensiva. Quindi cerchiamo di mettere in squadra coppie che abbiano caratteristiche diverse l’uno con l’altro».

GIOCATORI CHE LO AVEVANO COLPITO – «Krstovic ha dimostrato di essere un ottimo attaccante. Ma nel Lecce ci sono giocatori interessanti. Penso a Banda, che nell’ultimo periodo non è stato brillantissimo. Nel primo anno subentrava al posto di mio figlio e ha dimostrato il suo valore. Bisogna lavorare anche sotto l’aspetto mentale affinché i giocatori trovino fiducia. Le ali devono avere il pensiero dell’uno contro uno. Lo dimostrano le squadre europee, chi domina ha la capacità di avere giocatori che superano l’uomo».

IDEE – «Non esiste solo attaccare, bisogna saper difendere ed attaccare nello stesso modo con la stessa intensità. Che noia sarebbe se tutti gli allenatori pensassero allo stesso modo? E’ giusto portare qui a Lecce quello che io sento».

PERCHE’ TORNA – «Da vacanziere sono tornato spesso qui a Lecce, ho lasciato tanti amici e bei ricordi. Non ci ho pensato un attimo a tornare. A Massimo Neri ho detto della chiamata del Lecce e lui mi ha detto di andare immediatamente».

STILE – «C’è una differenza fra gli spogliatoi di 15 anni fa e quelli attuali. So cosa voglio dai miei ragazzi, so quando serve la carota e quando il bastone. Abbiamo bisogno del dialogo, della condivisione».

LECCE CAMALEONTICO – «Sì, abbiamo un sistema di gioco ma si può costruire in un certo modo o difendere in un altro in base all’avversario. La costruzione dal basso è un argomento che mi infastidisce. Ognuno la interpreta come vuole. Iniziare dal basso in base a come ti vengono a prendere non serve a rimanere lì, serve a fare gol. L’obiettivo non è far vedere che palleggiamo, è cercare il gol».

PIAZZA – «Da avversario dico che venire a giocare qui non è facile, per il tifo, l’attaccamento, il numero di abbonati. Dobbiamo portare i tifosi dalla nostra parte con l’atteggiamento. Sul gol cercheremo di lavorarci per migliorare la squadra. A Venezia mi è capitato tante volte di creare tanto, a prescindere dai tiri in porta. Zeman chiamava tiri della disperazione quelli da 40 metri, che per me non sono tiri».

SCHIERAMENTO – «Pierret per me è un regista, ad esempio. Ha corsa, fisicità, tecnica. Il regista deve saper muovere la palla principalmente in verticale o tra le linee. Il nostro regista deve saper difendere, avere impatto fisico e dialogare coi propri compagni».

HELGASON – «Al di là del sistema di gioco il calcio è dinamico, non è statico. Le dinamiche sono tantissime. La nostra forza quest’anno deve essere l’equilibrio, sotto tutti i punti di vista».