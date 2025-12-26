Lecce, Di Francesco: «Obiettivo continuità per conquistare la salvezza. Ho dei dubbi su questi giocatori»

Di Francesco: “Dobbiamo dare continuità”. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Lecce

Alla vigilia della sfida contro il Como, l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato delle condizioni della squadra e degli obiettivi immediati, sottolineando l’importanza di dare continuità ai risultati. Il tecnico giallorosso ha spiegato che la squadra ha lavorato bene negli ultimi giorni e che chi scenderà in campo sarà scelto in base all’impegno mostrato in allenamento.

Sul Como, Di Francesco ha evidenziato le caratteristiche degli avversari: “Dobbiamo essere bravi a saltare la loro prima linea di pressione e gestire i momenti della gara. Il Como è ben organizzato e Fabregas cambia spesso la squadra in base agli avversari, ma mantiene sempre l’identità”. Per il tecnico del Lecce, la capacità di adattarsi e restare compatti sarà fondamentale.

Di Francesco ha parlato anche del reparto offensivo e della necessità di gol da più giocatori: “Il gol di Stulic ha dato energia a tutto l’ambiente, ma abbiamo bisogno dei contributi di tutti gli attaccanti. Per raggiungere traguardi importanti serve una punta che arrivi in doppia cifra”.

Sul centrocampo, il tecnico ha chiarito che Ramadani, Kaba e Maleh saranno protagonisti, ma ha ammesso problemi di disponibilità per Morente e Tiago Gabriel. “Mancheranno giocatori importanti, ma chi scenderà in campo farà bene”, ha detto, sottolineando l’impegno della squadra nelle settimane di preparazione.

Infine, Di Francesco ha parlato della difesa e dei singoli: “Perez sta crescendo, Ndaba ha acquisito esperienza tattica e Jean può essere utile a gara in corso. Siamo pignoli su posizione e anticipo, ma abbiamo giocatori in grado di interpretare questi ruoli”.

Il tecnico del Lecce ha concluso parlando del supporto del pubblico: “Sono contento del rapporto con la squadra e con i tifosi. Domani vogliamo trascinare questo grande pubblico e fare una buona partita”.