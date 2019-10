Lecce eroico, primo punto conquistato al Via del Mare contro la Juve

Un Lecce eroico riesce a conquistare il primo punto casalingo proprio contro la capolista in Serie A, la Juventus

Senza Cristiano Ronaldo la Juve si inceppa e adesso rischia il sorpasso dell’Inter. Non è bastato il rigore di Dybala, subito annullato da un altro tiro dal dischetto di Mancosu. Il punto conquistato dalla squadra di Liverani (oggi in tribuna squalificato) è il primo punto conquistato tra le mure amiche del Via del Mare.

Ironia della sorte che sia arrivato contro la squadra più difficile da affrontare, la Juventus di Maurizio Sarri.