Lecce, Falco è incontenibile in velocità: il dato

Falco è uno dei giocatori più importanti del Lecce. Si tratta anche del calciatore che in Serie A si conquista più falli

In un Lecce povero di grande qualità tecnica, Falco è uno dei giocatori più importanti. Il fantasista dà tanto estro tra le linee, e quando parte in conduzione è difficile da fermare per gli avversari. Ha ottime doti nel dribbling.

Un dato significativo. Falco è il calciatore della Serie A che in media subisce più falli ogni 90′: 3.8. Questo dato dimostra quanto sia molto impegnativo da contenere per i rivali.