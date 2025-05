Lecce, Corvino abbandonerà i giallorossi? Ecco la situazione su quello che sarà il suo futuro - Calcio News 24

Lecce, Corvino potrebbe abbandonare i giallorossi? Spunta fuori una nuova indiscrezione su quello che sarà probabilmente il suo futuro

Pantaleo Corvino resta in attesa. È questa la condizione che meglio descrive la situazione del direttore generale del Lecce, ancora legato al club da un altro anno di contratto. La stagione appena conclusa è stata intensa sotto molti aspetti, carica di emozioni contrastanti e pesante dal punto di vista fisico e mentale per il dirigente salentino.

Sullo sfondo, continua a incombere un possibile cambiamento ai vertici tecnici e dirigenziali, un tema che preoccupa da tempo i tifosi giallorossi. Nonostante in passato il presidente Saverio Sticchi Damiani abbia espresso pubblicamente piena fiducia in Corvino, l’incertezza sul futuro rimane.

In molti tra i sostenitori del Lecce si interrogano sul prolungato silenzio del dirigente, chiedendosi se stia valutando davvero l’ipotesi di lasciare. Le domande si moltiplicano: Cosa sta accadendo? Vuole davvero andarsene? Cerchiamo di chiarire il quadro.

Al momento, Corvino non ha ancora deciso se chiudere il proprio percorso con il club. Un segnale importante arriva però dal suo attuale operato: è ancora attivamente coinvolto nelle trattative di mercato, sta incontrando allenatori come Marco Giampaolo e confrontandosi con agenti per pianificare i prossimi movimenti, sia in entrata che in uscita. Tuttavia, questo impegno non va letto come una garanzia di permanenza. Le motivazioni personali restano l’elemento decisivo e, se dovessero venire meno, la separazione diventerebbe più probabile.

Dopo cinque anni di lavoro al Lecce, coronati da cinque grandi risultati — tre salvezze in Serie A, la promozione dalla B e uno scudetto con la Primavera — Corvino potrebbe anche decidere di lasciare da vincente. Un pensiero che lo accompagna da tempo. Allo stesso tempo, l’idea di centrare una storica quarta salvezza consecutiva rappresenta una sfida affascinante che potrebbe convincerlo a restare.

Nel frattempo, il presidente Sticchi Damiani ha già predisposto un contratto pronto da firmare, lasciando carta bianca a Corvino su durata e cifre. La volontà di continuare insieme c’è, ma ora la palla passa al direttore: tutto dipenderà dalla sua voglia di mettersi ancora una volta in gioco.