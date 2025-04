Lecce Giampaolo chiede coraggio per lo scontro diretto: le dichiarazioni del tecnico salentino

Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, nel pre partita della 31a giornata di Serie A Lecce Venezia ai microfoni di DAZN ha parlato dell’incontro.

«Se siamo sotto evidentemente meritiamo di stare lì, questo ha detto il nostro campionato e dobbiamo saper convivere con questa posizione di classifica. Oggi le partite si giocano in 16, non è importante chi parte dall’inizio ma portare a casa il risultato attraverso la prestazione, è più importante quello non chi gioca prima o dopo»