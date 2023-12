Lecce, i convocati per il Frosinone: assenze pesanti per D’Aversa

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Frosinone

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro il Frosinone. Assente Pontus Almqvist per febbre e Joan Gonzalez per squalifica. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Brancolini, Falcone, Samooja.

DIFENSORI: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongračić, Smajlović, Touba, Venuti.

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.

ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.