Lecce, la parabola ascendente di Liverani. E adesso…

Lecce, la parabola ascendente di Liverani. Il fallimento col Genoa, poi la ripartenza dal basso. Ora lotta a pieni diritti per la salvezza in Serie A

È la lezione più vecchia del mondo. Cadere per poi rialzarsi, nonostante lo scivolone faccia tanto male. È la storia di Fabio Liverani, attuale allenatore del Lecce. Passare da essere un calciatore a sedere sulla panchina di una squadra non è di certo facile, e il romano l’ha testato sulla sua stessa pelle. Dopo i due anni d’esperienza nel settore giovanile del Genoa, ecco che Preziosi gli affida la panchina dei grandi.

Esperienza fallimentare, conclusa poco dopo l’inizio del campionato a causa dell’esonero. Chiunque sarebbe stato abbattuto, ma l’ex centrocampista ha continuato a lavorare ripartendo dal basso. Lo ha fatto dapprima col Leyton Orient, club inglese, e successivamente con la Ternana. Prima di arrivare al Lecce. Prima la promozione, ora le convincenti prestazioni in Serie A che di fatto lo mettono di diritto in corsa salvezza. Quando si dice perseverare e non mollare: a scuola da Fabio Liverani.