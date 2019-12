Lecce, Liverani con un obiettivo primario. E dal mercato arriverà aiuto

Lecce, sosta per ricaricare la batterie. Liverani cerca la svolta: servono punti al Via del Mare. E intanto dal mercato arriverà aiuto

Il Lecce passerà delle vacanze natalizie in maniera tranquilla. La classifica non è di quelle che fanno stropicciare gli occhi, ma il quintultimo posto può far momentaneamente sorridere Fabio Liverani. Forse, lui stesso, non immaginava questo piazzamento alla pausa invernale. Anche se c’è qualcosa che di certo non fa piacere all’allenatore giallorosso.

Quello che attualmente manca ai pugliesi nella corsa salvezza è il rendimento casalingo. I punti conquistati tra le mure amiche del Via del Mare sono appena 4, contro i restanti 11 ottenuti in trasferta. È qui che Liverani desidera dare la svolta: qualora la sua squadra riuscisse a bilanciare la mole di lunghezze conquistate tra casa e trasferta, l’obiettivo permanenza in A sarebbe più semplice.

Un sostanziale aiuto arriverà, senz’altro, dal mercato di gennaio. Anche sotto ammissione dello stesso allenatore e sopratutto della dirigenza si lavorerà per portare in Puglia giocatori in grado di alzare il livello della difesa e del centrocampo. Poi ci sarà da riunire le forze per un obiettivo comune, quello dichiarato a inizio stagione, tutto da guadagnare sul campo.