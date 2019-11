Lecce, Liveranni: «Bravi in ripartenza. Abbiamo dei difetti, ma tanti pregi»

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, ha parlato della vittoria del suo Lecce contro la Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato della vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN.

«E’ normale che venire a Firenze per noi non è mai facile per cui la squadra sa che nell’arco dei 90 minuti c’è da soffrire. Abbiamo delle qualità, dei pregi e tanti difetti per questa categoria. Sono contento di non aver preso gol e abbiamo concesso il giusto, perché era inevitabile, e poi siamo stati bravi in ripartenza».