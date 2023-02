Lecce, lutto per Banda, il calciatore torna a casa

Grave lutto per Lameck Banda e il Lecce ha concesso al calciatore di lasciare il gruppo per tornare a casa in Zambia

Grave lutto per Lameck Banda. Il calciatore ha ottenuto il permesso dal Lecce di poter tornare a casa sua in Zambia per un certo periodo di tempo. Di seguito il comunicato del club.

«L’U.S. Lecce comunica che al calciatore Lameck Banda, colpito da un grave lutto, è stato concesso il permesso di raggiungere il suo Paese d’origine».