Lecce, Mancosu: «I gol all’Inter e alla Juve, ma ho pensato al ritiro»

Lecce, Mancosu racconta il suo momento d’oro: il capitano dei salentini parla dei gol segnati all’Inter e alla Juve

Marco Mancosu si racconta in una bella intervista a La Gazzetta dello Sport: ecco le parole del capitano del Lecce.

MANCOSU – «Dopo il gol alla Juventus, ho fatto centro contro l’Inter. Si è girato il mondo, se penso che sino a due stagioni fa la mia carriera era impreziosita dalle reti che firmavo contro le grandi della serie C, oppure contro le più blasonate della B. Nella stagione a Empoli, in B, giocavo pochissimo, ma per i miei limiti. Ero deluso e stavo per mollare tutto. Ma sono testardo, non avevo un piano B e mi mancava una chance alternativa, con il solo diploma di maturità al liceo scientifico, presa ai corsi di recupero»