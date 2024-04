Lecce, ci si prepara per il Monza: il report allenamento

Il Lecce è pronto ad affrontare in casa il Monza per conquistare i punti che mancano per la salvezza matematica

All’andata finì 1-1 con il rigore di Krstovic, il gol di Colpani e una resistenza giallorossa per quasi 30′ in dieci contro undici. Ora siamo arrivati al girone di ritorno e il Lecce cercherà contro il Monza in casa punti d’oro per la salvezza. Ecco il report allenamento.

REPORT ALLENAMENTO – «La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con una sessione di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Banda, Ramadani è rimasto a riposo. Domani la rifinitura al mattino al Via del Mare»