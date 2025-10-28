Lecce Napoli, Conte non ci sta e attacca: «Dicono che gioviamo degli infortuni, assurdo. Il pensiero sulla partita»

Lecce Napoli, Conte ai microfoni di Dazn nel post partita analizza la vittoria contro i pugliesi e risponde anche ad alcune voci.

Il Napoli batte il Lecce di misura grazie alla rete di Anguissa. Nel post partita Conte ha analizzato il match ai microfoni di Dazn.

INFORTUNI – «C’è gente che dice che ci gioviamo degli infortuni. Siamo davvero all’assurdo. In porta per esempio abbiamo solo Milinkovic-Savic. Ecco perché in estate abbiamo deciso di andare a prendere un portiere».

PRESTAZIONE – «Giocare contro queste squadre non è mai semplice. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Nella ripresa si poteva fare meglio, ma grazie a Milinkovic-Savic non siamo passati in svantaggio. E poi Anguissa l’ha risolta».

LANG – «Ha preso due botte nello stesso punto. Non è una rottura, ma penso un indurimento del muscolo». IL LIVE DI LECCE NAPOLI