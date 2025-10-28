 Lecce Napoli LIVE: la diretta del match
Lecce Napoli 0-0: spingono i partenopei

Lecce Napoli, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 18:30 allo Stadio via del Mare! Segui il LIVE qui

Il turno infrasettimanale viene aperto da una sfida molto interessante fra Lecce e Napoli. Al Via del Mare punti fondamentali per entrambe le compagini. Segui il live del match su CalcioNews24.com.

IL LIVE DEL MATCH

30′ – Si resta sullo 0-0. In questo momento sembra essere il Lecce a fare la partita. Intanto da segnalare un giallo a Olivera. Buona chance per Politano per i partenopei.

15′ – Nel primo quarto d’ora è la squadra di Conte a fare la partita. Buone occasioni per Gilmour, Lucca e Olivera, ma Falcone non rischia nulla.

1′ – Si parte.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte.

