Lecce Napoli LIVE: la diretta del match

Napoli News
Lecce Napoli 0-0: spingono i partenopei
Lecce Napoli, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 18:30 allo Stadio via del Mare! Segui il LIVE qui
Il turno infrasettimanale viene aperto da una sfida molto interessante fra Lecce e Napoli. Al Via del Mare punti fondamentali per entrambe le compagini. Segui il live del match su CalcioNews24.com.
IL LIVE DEL MATCH
30′ – Si resta sullo 0-0. In questo momento sembra essere il Lecce a fare la partita. Intanto da segnalare un giallo a Olivera. Buona chance per Politano per i partenopei.
15′ – Nel primo quarto d’ora è la squadra di Conte a fare la partita. Buone occasioni per Gilmour, Lucca e Olivera, ma Falcone non rischia nulla.
1′ – Si parte.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte.
