 Lecce Napoli, il ds Trinchera: «Loro sono campioni d'Italia, ma non partiamo battuti. Cosa serve per non perdere? Solo una cosa»
Lecce Napoli, il ds Trinchera: «Loro sono campioni d'Italia, ma non partiamo battuti. Cosa serve per non perdere? Solo una cosa»

1 minuto ago

trinchera

Lecce Napoli, il ds Trinchera a pochi minuti dalla sfida del via del Mare ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il dirigente.

A pochi minuti dalla sfida fra il suo Lecce e il Napoli il ds Trinchera ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco alcune delle sue parole:

NAPOLI – «Affrontiamo una squadra forte e sicuramente di un livello molto diverso dal nostro. Bisogna non sbagliare nulla per ottenere almeno un punto».

CAMARDA – «Sia lui che Stulic sono due calciatori forti e con ambi margini di crescita. Francesco si è guadagnato la chance di giocare».

