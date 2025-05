Lecce Napoli, Luigi Garzya: «Vale lo scudetto per entrambi perché anche salvarsi lo è. Conte bravissimo, si è adattato a tutto ed è stato fantastico un una cosa»

Luigi Garzya ha giocato nel Lecce ed è un grande amico di Antonio Conte. Su La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida del prossimo turno.

LECCE-NAPOLI – «In realtà sabato sono in due a giocarsi lo scudetto. Da una parte il Napoli di Antonio, dall’altro il Lecce. Perché la salvezza del Lecce vale come uno scudetto, non c’è dubbio. Da uomo del sud è bello vedere queste due realtà dimostrarsi grandi club nel massimo campionato. Per questo sarei strafelice di vedere Antonio vincere a Napoli e il Lecce salvarsi. Una festa per tutti».

IL LAVORO DI CONTE – «Beh, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. E poi a gennaio gli hanno venduto il giocatore più talentuoso, il migliore della A appena due stagioni fa. Per questo un eventuale successo avrebbe una valenza maggiore. Ha avuto infortuni, difficoltà, ma ci ha messo sempre una toppa, tirando fuori il meglio da tutti i giocatori e giocando con tanti sistemi diversi. Ha dimostrato di sapersi adattare a tutto. E di riuscire a mettere a proprio agio i giocatori»