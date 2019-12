Lecce, parla il d.s. Meluso: «Ecco i reparti che rinforzeremo a gennaio»

Lecce, parla il direttore sportivo Mauro Meluso: «A gennaio lavoreremo su centrocampo e difesa, davanti ci sono garanzie»

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando dell’imminente mercato di gennaio. Queste le parole del dirigente giallorosso:

«È certo che il presidente ha la voglia e la necessità intima di fare il possibile, sfiorando l’impossibile, per darci gli strumenti per salvare la squadra. Io sono su questa barca dalla C, e sono al loro fianco per combattere. Principalmente lavoreremo su centrocampo e difesa, davanti invece abbiamo delle importanti garanzie».