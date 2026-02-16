Lecce, Di Francesco nel post gara: «La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza, sia tattica, sia di leggere i momenti della gara»

Lecce, Di Francesco analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Cagliari: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Cagliari Lecce, terminata 0-2 è stato il posticipo della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Dazn le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco:

INTELLIGENZA TATTICA – «Beh, lo stavo accennando prima. Penso che avevamo tante squadre oggi contro che speravano che noi non facessimo un risultato pieno, com’è giusto che sia. E noi siamo stati bravi, giocando per ultimi, e ti assicuro che non è facile, a fare una partita importante dal punto di vista dell’atteggiamento, dell’attenzione, dell’aggressività. Siamo stati bravi a colpire nei momenti giusti e a concedere poco e niente agli avversari. Credo che oggi la squadra abbia fatto una partita di una grande intelligenza, sia tattica, sia di leggere i momenti della gara. Ed è quello che stavo chiedendo un po’ ai miei ragazzi nell’ultimo periodo in cui hanno fatto delle ottime partite, ma tante volte ci siamo persi durante la gara, specialmente negli ultimi sedici metri».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IMPATTO DEI NUOVI – «Ho giocato 4-3-3 o 4-2-3-1, giustamente con le caratteristiche che ha Gandelman cerchiamo di avvicinarlo più vicino alla prima punta. E Cheddira ha quelle caratteristiche di poter allungare la squadra avversaria e attaccare gli spazi. Lui è molto bravo a scegliere i tempi d’inserimento specialmente negli ultimi sedici metri. È un giocatore che ha un ottimo terzo tempo, ottime scelte dentro l’area di rigore ed era quello un po’ che ci mancava all’interno della squadra per essere un pochino più pericolosi durante le partite. Abbiamo aggiunto due caratteristiche di giocatori differenti da quelli che avevamo e per noi è stato molto importante. Sapendo che abbiamo anche altri giocatori oggi che sono entrati, vi assicuro tipo Ngom, che sono dei giocatori che pian piano si stanno inserendo all’interno di questa squadra e potranno darci veramente una grossa mano».

CORAGGIO E CONTINUITÀ – «Ma devo dire che questo atteggiamento l’abbiamo avuto spesso durante le partite. Come ti dicevo prima, nella continuità siamo mancati della gara. E questo invece oggi è quello che abbiamo fatto, è stato un momento di grande crescita, ma io vedo questa squadra che ha grande continuità dentro la partita. L’abbiamo fatto anche con l’Udinese settimana scorsa, concediamo poco agli avversari e dobbiamo continuare su questo equilibrio forte. E quello che mi è piaciuto tanto che tante volte siamo andati a recuperare palla alta, nella propria metà campo, nella loro metà campo, vincendo dei duelli individuali, tenendo la linea alta quando lo dovevamo, senza paura. E questo deve essere l’atteggiamento che ci deve accompagnare da qui alla fine del campionato».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU CAGLIARINEWS24