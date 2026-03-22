Lecce, Di Francesco: «Siamo stati un po’ ingenui. Abbiamo avuto le nostre opportunità ma…»

Lecce, Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata all’Olimpico. Le dichiarazioni

Al termine di Roma Lecce, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del tecnico dei salentini:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Abbiamo avuta una doppia occasione importante ma Svilar ed Hermoso hanno fatto due grandi salvataggi. La Roma è stata brava a trovare quel gol, mentre noi avremmo dovuto stare più attenti. Siamo stati un po’ ingenui. Abbiamo avuto le nostre opportunità ma nel complesso abbiamo impensierito poco la Roma».

«Il loro modo di giocare mette in difficoltà chi si schiera a quattro. Abbiamo cercato di ricreare situazioni difensive che ci permettessero di soffrire meno ma Malen ha dato tanta profondità e ci ha messo in difficoltà. Sulla destra, però, Danilo Veiga e Pierotti hanno fatto bene. Stulic e Cheddira si contendono il posto e oggi ho scelto Stulic perché viene di più a legare con i compagni. Mi aspettavo una Roma più stanca, invece hanno tirato fuori orgoglio e determinazione, mentre noi ci abbiamo comunque provato».

ROBINIO VAZ – «Mi ha stupito, sì. Ha attaccato la profondità nei momenti giusti e ha dato molto fastidio alla nostra difesa. È giovane ma si vede che è forte: capisco perché è stato fatto un investimento su di lui».