Filippo Falco ha trovato il primo gol in Serie A durante Lecce-Sassuolo: l’attaccante è subentrato a Babacar a inizio primo tempo

Prima gioia in Serie A per Filippo Falco. L’attaccante giallorosso è andato a rete con una punizione perfetta a fine primo tempo, sulla quale Consigli non ha provato neanche l’intervento.

Dopo i 7 gol e i 10 assist in Serie B, Falco ha potuto esultare anche nel massimo campionato italiano all’età di 27 anni.