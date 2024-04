Lecce, Ramadani salta l’allenamento: le sue condizioni

Il Lecce ha spiegato il perché dell’assenza di Ramadani dall’allenamento. Ecco le condizioni del centrocampista

Il Lecce è al lavoro per preparare la delicatissima sfida contro il Sassuolo, utile a mettere probabilmente la parola fine seppur non aritmetica sulla parole salvezza. Oggi Ramadani, centrocampista titolare di Gotti, non si è allenato. Ecco il report medico.

RAMADANI – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ylber Ramadani non ha partecipato all’allenamento odierno, a causa di una probabile faringite con febbre, per cui si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti»