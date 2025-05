Lecce, Aldo Serena consiglia Krstovic alla Serie A: «Prima punta completa, lo consiglio a questi cinque club»

Lecce, Aldo Serena consiglia Kristovic alla Serie A: «Prima punta completa, lo consiglio a questi cinque club»

Autore di 12 gol e 3 assist fra campionato e Coppa Italia, Nikola Krstovic potrebbe inevitabilmente essere tra i protagonisti del prossimo calciomercato del Lecce, in uscita.

Una benedizioni alle doti dell’attaccante montenegrino, è arrivata anche da Aldo Serena che su X ha commentato: «Consigli non richiesti per#Torino, per Juventus ( dovesse vendere Vlahovic e non rinnovare il prestito di Kolo Muani), per Atalanta ( dovesse vendere Retegui), per la Lazio, per il Bologna ( dovesse vendere Castro). Il leccese Krstović, prima punta completa».