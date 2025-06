Lecce, il presidente Sticchi Damiani sulla stagione: «Annata molto difficile per noi, ma sono sicuro di una cosa» - Calcio News 24

Lecce, le dichiarazioni in conferenza stampa del presidente giallorosso Sticchi Damiani su quella che è stata la stagione dei pugliesi

Nel consueto appuntamento di fine stagione, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha preso la parola in conferenza stampa per tracciare un bilancio dell’annata sportiva e affrontare alcuni temi delicati, su tutti quello relativo alla salute del giovane Joan Gonzalez. La stagione appena conclusa, secondo le parole del numero uno giallorosso, è stata tra le più complesse della storia recente del club, ma allo stesso tempo tra le più significative per il risultato finale raggiunto.

«Volevo tracciare con voi un bilancio di questa stagione prima di lasciare spazio alle domande» – ha esordito Sticchi Damiani – «È stata una stagione in cui abbiamo affrontato tante difficoltà, che tutte insieme, in una sola annata, è difficile vivere. Ne siamo usciti con un risultato storico, che entrerà negli annali di questo club».

Tra i passaggi più emozionanti della conferenza, c’è stato quello relativo alla situazione di Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo classe 2002, fermo dal maggio 2024 per problemi cardiaci. La sua vicenda ha segnato profondamente lo spogliatoio e l’intera società. «Una stagione iniziata con un primo grande ostacolo» – ha spiegato il presidente – «che è stata la brutta notizia su Gonzalez. Non ha superato le visite mediche e su questo vi posso dare un aggiornamento: non ha avuto l’idoneità temporanea. Dopo un anno lo abbiamo richiamato per una visita di controllo, e la situazione è rimasta identica».

Purtroppo, ha confermato Sticchi Damiani, la decisione ora è definitiva: Gonzalez non potrà più giocare a calcio. «Con grande dispiacere devo dirvi che Joan non avrà l’idoneità in modo definitivo» – ha dichiarato – «e devo fare due considerazioni importanti. La prima è un plauso al nostro staff medico e in particolare al dottor Tondo, il nostro cardiologo, che hanno individuato una patologia rarissima, difficilmente rilevabile».

Il caso Gonzalez, secondo il presidente, rappresenta un vero esempio di medicina sportiva preventiva: «È stato un caso di studio, scoperto con grandissimo anticipo, che ha salvato la vita del ragazzo. Anche se ce lo ha tolto come calciatore, resta il fatto che Joan potrà avere una lunga vita davanti, anche se diversa da quella che sognava».

Nonostante lo stop forzato all’attività agonistica, Gonzalez non è rimasto fermo. Il presidente ha voluto sottolineare la grande forza di volontà del giovane: «Sono in costante contatto con lui. Sta svolgendo studi economici in Spagna e ha già cominciato un nuovo percorso formativo. Diventerà un ottimo manager nel mondo della gestione aziendale, ne sono certo».

Sticchi Damiani ha concluso il passaggio su Gonzalez con un pensiero umano, sottolineando l’impatto emotivo della vicenda: «Quando ad un ragazzo di 22 anni accade questo, è uno sconvolgimento della propria vita. Ma il modo in cui Joan ha reagito dimostra la sua forza interiore e la sua maturità».

La conferenza ha poi toccato anche altri temi legati al futuro del Lecce, ma il caso Gonzalez ha rappresentato il cuore emotivo dell’incontro. La società, ha ribadito il presidente, non dimentica i suoi uomini, anche quando la carriera sportiva viene interrotta. Joan Gonzalez rimarrà sempre parte della famiglia giallorossa.