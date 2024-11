Lecce, Sticchi Damiani: «Giampaolo ha i nostri valori, con lui possiamo fare la storia»

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, sulla scelta di affidare la panchina a Marco Giampaolo. Tutti i dettagli

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo.

PAROLE – «Diamo un calorosissimo benvenuto a mister Giampaolo. Una scelta che abbiamo voluto fare perché riteniamo fondamentale il percorso, l’identità che la squadra deve avere. Questi valori vanno ben oltre il risultato. Noi abbiamo sempre pensato al viaggio. Presento il club al mister. Siamo partiti dalla Serie C e abbiamo compiuto un viaggio che ci ha portati al terzo anno consecutivo in Serie A. Negli ultimi 5 anni siamo accompagnati dal direttore Corvino e da Stefano Trinchera. Un laboratorio giovane, all’avanguardia. Stiamo lavorando anche sulle strutture: lo stadio verrà rinnovato, abbiamo acquistato un centro sportivo di proprietà. Questa stagione è un appuntamento con la storia: il Lecce non si è mai salvato per tre anni consecutivi in Serie A. Siamo ad un punto dalla salvezza. Una piazza un po’ umorale, che si riaccende facilmente. Un contesto stimolante. È un piacere avere Giampaolo qui, un grandissimo in bocca al lupo».