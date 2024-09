Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sul pareggio ottenuto contro il Torino

Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club del pareggio ottenuto contro il Torino.

RISULTATO – «Molto felice, per il livello espresso dai ragazzi, per l’entusiasmo con il quale hanno affrontato la gara. Un pareggio contro una grande squadra che tutti hanno strameritato per l’impegno messo in campo, con una partita davvero molto significativa in prospettiva, con tutti i giocatori impegnati artefici di una grande prestazione. Anche chi è entrato in corsa ha fatto benissimo. Ho l’impressione che sia una squadra, il Lecce, che sta scoprendo se stessa, che prende atto ancora per intero del proprio reale valore. Un pareggio con quattro-cinque palle gol, alcune clamorose, ci sta quasi stretto».

PREMIO DI MIGLIOR PRESIDENTE IN ITALIA – «Io sono solo un ingranaggio a supporto della società e della squadra. Conta quello che fanno i ragazzi, il mister, i dirigenti, tutti i collaboratori preziosi. Abbiamo davvero tanti nuovi calciatori, un gruppo che si sta ritrovando con gli altri».