Lecce, i lavori al Via del Mare non si fermano. Si pronuncia il Tar! Ecco la situazione dello stadio dei salentini

I lavori di restyling dello stadio Via del Mare di Lecce possono proseguire senza interruzioni. Secondo quanto riportato da TeleRama News, il TAR si è pronunciato oggi in merito alla richiesta di abbreviazione dei termini processuali avanzata dalla Leo Costruzioni, che aveva presentato ricorso contro l’aggiudicazione della gara d’appalto per la prima fase degli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo.

L’appalto, legato ai Giochi del Mediterraneo 2026 e finanziato con fondi del PNRR, era stato assegnato alla Cooperativa Consortile AR.CO. Lavori, risultata vincitrice della gara pubblica. La Leo Costruzioni, classificatasi seconda, ha impugnato la decisione della struttura commissariale, chiedendo che l’udienza per la misura cautelare fosse anticipata al 18 giugno, data vicina all’inizio previsto dei lavori.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di abbreviazione dei termini, affermando che non sussistono motivi giuridici validi per anticipare la discussione. I giudici hanno infatti ricordato che il procedimento rientra nel rito speciale degli appalti pubblici, e che, trattandosi di opere finanziate dal PNRR, i tempi sono già dimezzati per legge.

Con questa decisione, il TAR ha fissato l’udienza camerale per il 2 luglio, data in cui sarà discussa la richiesta cautelare della Leo Costruzioni. Nel frattempo, i lavori allo stadio Via del Mare possono proseguire regolarmente, senza alcun blocco temporaneo.

L’intervento di restyling è cruciale in vista dei Giochi del Mediterraneo Lecce 2026, e prevede importanti lavori di adeguamento strutturale e funzionale per allineare l’impianto agli standard internazionali.

L’attesa ora si sposta al prossimo mese, quando il TAR si pronuncerà nel merito del ricorso, ma nel frattempo il calendario dei lavori sullo stadio del Lecce rimane invariato.