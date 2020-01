Allo Stadio Via del Mare, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Udinese si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20.

Il fortissimo e gelido vento non impedisce alle due squadre di scendere in campo. Nonostante l’allerta meteo arancione, il direttore di gara Giua ha dato l’ok per giocare.

Sintesi Lecce Udinese 0-0 MOVIOLA

2′ Colpo di testa di Tabanelli – Donati dalla fascia destra serve bene il compagno in area, ma la sua conclusione viene anticipata

7′ Tiro Babacar – Acrobazia del senegalese che cerca una rovesciata complicata sul traversone di Donati: palla fuori

15′ Tiro Fofana – Il centrocampista bianconero tenta un colpo al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pallone termina a metà strada fra Gabriel e Okaka, in chiara posizione fuorigioco: gioco fermo e sfera al portiere leccese

17′ Tiro Falco – Il fantasista di Liverani danza col pallone, porta a spasso due avversari e poi lascia partire un tiro piuttosto debole e centrale. Musso raccoglie senza troppe noie

20′ Traversa di Babacar – Conclusione da fuori dell’attaccante che centra in pieno il legno

21′ Tiro Mancosu – Tiro a giro del numero 8 leccese, Musso salva tutto con un intervento da applausi

31′ Occasione Udinese – Suggerimento intelligente di Okaka in mezzo a servizio di Fofana, che dribbla tre avversari in area di rigore ma al momento della conclusione si lascia ipnotizzare da Gabriel

33′ Tiro Okaka – Conclusione dal limite dell’area murata dalla difesa del Lecce. Sfruttato male il lancio precisissimo di de Paul

40′ Tiro Mancosu – Il giocatore pensa alla conclusione con il mancino, ma poi sterza e chiude con un destro a giro che termina fuori

41′ Tiro Mandragora – Missile dalla distanza, Gabriel nega la gioia al bianconero con un tuffo provvidenziale

45’+1 FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo: Mancosu PAGELLE

Lecce Udinese 0-0: risultato e tabellino

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Falco. All. Liverani. A disp. Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Farias, La Mantia, Dubickas, Rispoli.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti. A disp. Nicolas, Perisan, Becao, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, Barak, Lasagna, Pussetto, Teodorczyk.

Arbitro: Giua di Olbia.