Lecomte: «Ballo-Touré alla fine si prenderà il posto da titolare al Milan»

Benjamin Lecomte, attuale portiere del Montpellier ed ex compagno di Ballo-Touré al Monaco, ha parlato delle prestazioni del giocatore al Milan

Benjamin Lecomte, attuale portiere del Montpellier ed ex compagno di Ballo-Touré al Monaco, ha parlato a Sky Sport delle prestazioni del giocatore al Milan.

PAROLE – «Ballo è un difensore molto, molto forte. È rapido, completo e i suoi cross sono di una qualità enorme. Non ero per niente sorpreso quando passò dal Monaco al Milan. Il Milan è un grande club e loro hanno bisogno di giocatori di talento come Ballo. Al Milan non gioca? Penso che la concorrenza sia molto agguerrita come è spesso il caso in grandi club. Però lui ha grandi qualità e non mollerà. Alla fine si prenderà il posto da titolare».