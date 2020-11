Gian Michele Gentile, legale della Lazio, ha commentato il caos tamponi in casa biancoceleste: le sue dichiarazioni

«La Lazio col processo penale e con ciò che accade ad Avellino non c’entra nulla e semmai sarà parte offesa. Il processo, se mai ci sarà, riguarda un imprenditore di Avellino ed eventuali problemi che potrà avere con la Procura di Avellino. Se per caso dovesse venire fuori qualche tampone refertato in modo sbagliato, il club e i suoi giocatori sarebbero parte lesa. Come si fa a pensare che volutamente si manda in campo un giocatore positivo? Mi infetta tutta la squadra, così la domenica dopo avrò 11 giocatori che non possono giocare? Il sospetto fa parte del pm».