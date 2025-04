Legrottaglie: «Con Tudor c’è un’atmosfera diversa alla Juve. Motta? Serviva un altro contesto…»

Le parole di Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juve, sul momento del club bianconero dopo il passaggio da Motta a Tudor

Nicola Legrottaglie ha parlato a Tuttosport del momento della Juventus.

TUDOR – «Ha avuto un impatto molto positivo, la sua mano sulla squadra è evidente. Si vede chiaramente, adesso si respira un’atmosfera diversa alla Juventus. Ha messo i calciatori nelle condizioni giuste per rendere al meglio. È entrato nello spogliatoio con le idee chiare e si è visto subito. Ha saputo trasferire i suoi principi. Ha messo i giocatori a suo agio, collocandoli nei ruoli preferiti. Ha fatto quello che tutti si aspettavano. Sono arrivati segnali positivi da Koopmeiners, così come Nico Gonzalez ha tutto un altro impatto a destra rispetto a sinistra. Ma anche Thuram e Yildiz… Ero convinto potesse dare la sterzata, anche se confesso che quando giocavamo insieme non mi immaginavo per lui una carriera in panchina, anche se spiccava già per attitudine e carattere forte. C’era una cosa che si è portato dietro, la caparbietà nel trasmetterti ciò in cui crede. Mi ha regalato tantissime risate, ci siamo divertiti davvero insieme. Ricordo che non sopportava le lunghe sedute video, ora che è dall’altra parte avrà cambiato idea».

MOTTA – «Ha idee innovative ma il suo calcio prevedeva troppi cambiamenti e non ha funzionato. In un altro contesto potrebbe farlo, magari sarebbe recepito meglio. A grandi livelli i giocatori hanno automatismi consolidati…».