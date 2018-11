Giornata di forti emozioni in Premier League, in particolare per i tifosi del Leicester: a una settimana dalla scomparsa del presidente Vichai Srivaddhanaprabha ecco il sentito ricordo del suo ambiente

A una settimana dalla tragica scomparsa del presidente Vichai Srivaddhanaprabha, il Leicester e il calcio inglese gli hanno reso il giusto omaggio nella giornata odierna. Le ‘Foxes’, impegnate nella trasferta di Cardiff, hanno ricordato il compianto presidente prima della partita scendendo in campo con delle magliette a lui dedicate; poi, le due squadre si sono riunite al centro del campo prima della gara in un minuto di silenzio mentre sui tabelloni del Cardiff City Stadium appariva la scritta ‘ TogetherforLeicester’. Grande anche la partecipazione dei tifosi del Leicester, accorsi in massa a Cardiff e che, dopo aver esposto un telone con su scritto ‘R.i.p. Vichai’, hanno intonato a lungo il coro ‘Champions of England, you made us sing that‘ (Tu ci hai fatto cantare Campioni d’Inghilterra).

