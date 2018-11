Leicester, l’allenatpre dello scudetto 2016 Claudio Ranieri è tornato al King Power Stadium per omaggiare Vichai Srivaddhanaprabha, presidente tragicamente scomparso in un incidente in elicottero

Claudio Ranieri ha fatto oggi il suo ritorno al King Power Stadium di Leicester per rendere omaggio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente scomparso sabato scorso a seguito di un incidente col suo elicottero dopo la gara tra le ‘Foxes’ e il West Ham. L‘allenatore romano, artefice dello storico scudetto del 2016, ha omaggiato la memoria del suo ex presidente deponendo una corona nei pressi del luogo dell’incidente davanti allo stadio; silenzio e raccoglimento con Ranieri e i familiari di Srivaddhanaprabha, in un piazzale totalmente sommerso da fiori, sciarpe e bandiere portate lì da tanti tifosi e appassionati nei giorni scorsi.